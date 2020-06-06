Bakanlık çiftçilere destek verecek mi?

CHP’li İsmet Tokdemir, Bakan Bekir Pakdemirli’ye mevsim şartlarının anormalliğinin yol açtığı zararlara karşılık, “Afet yaşayan çiftçilerimize destekleme ödemesi hususunda bakanlık olarak bir çalışma söz konu mudur?” diye sordu.

AHMET TERZİ - ANKARA

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen, beklenmeyen aşırı sıcaklar birçok ürünün strese girmesine sebep oldu ve zarara yol açtığını hatırlatarak, “Afet yaşayan çiftçilerimize destekleme ödemesi hususunda bakanlık olarak bir çalışma söz konu mudur?” diye sordu. TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Mayıs ayı içinde 46 ilde etkili olan tabiî afetlerin, tarımsal üretim olumsuz etkilendiğini hatırlatan Tokdemir, “15 Mayıs ve 25 Mayıs tarihleri arasında önce aşırı sıcaklıkların görüldüğü sonrasında ise yağış, don, aşırı soğuk, fırtına, hortum gibi tabii afetlerin yaşandığı 10 gün içerisinde gerçekleşen ani hava değişimi hemen hemen tüm bölgelerde afete neden olmuştur. Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen, beklenmeyen aşırı sıcaklar birçok ürünün strese girmesine neden oldu ve zarara yol açmıştır. İlim olan Hatay, Akdeniz ve Ege bölgesinde aşırı sıcaklar erkenci narenciye, karpuz gibi birçok üründe yanmalara ve dökülmelere neden olmuştur” dedi.

O SORULAR

Tokdemir, Pakdemirli’nin cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde şu soruları yöneltti: “Bu bağlamda; afet yaşayan çiftçilerimizin kredi borçları bir yıl faizsiz olarak ertelenmesi hususunda bakanlık olarak bir çalışma söz konusu mudur? Afet yaşayan çiftçilerimize destekleme ödemesi hususunda bakanlık olarak bir çalışma söz konusu mudur? Afet yaşayan bölgedeki çiftçilerimizin SGK prim ödemeleri, elektrik ve sulama borçları bir yıl ertelenmeyi bakanlık olarak düşünüyor musunuz? Afet yaşayan ve geliri azalan çiftçilerimize Valiliklerimiz, İl Âcil Destek ödeneğinden yardım yapmayı düşünüyor musunuz? Ani sıcaklık değişimi veya tüm ürünlerde aşırı sıcak ve aşırı soğuğun TARSİM kapsamına alınması hususunda bakanlık olarak bir çalışma söz konusu mudur?”