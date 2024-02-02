Barınma krizi büyüyor

2006’dan bu yana ev sahipleri azaldı, kiracılar arttı. çok sayıda konut az sayıda varlıklı insanın elinde toplandı.

Yeni nesilin ev alması hayal

İstanbul Planlama Ajansının (İPA) verilerden yola çıkarak yaptığı hesaba göre 2006’dan bu yana en az 5.6 milyon vatandaş evini kaybetti. Aynı dönemde yüzde 22.1 olan kirada oturanların oranı 5.7 puan artarak yüzde 27.8’e çıktı. Evi olanlar satmak zorunda kaldı, yeni nesil için ev sahibi olmak neredeyse imkânsız hâle geldi.

Her 13 daireden biri yabancıya

Niğde Milletvekili Gürer: “Yabancılar 2018 itibarıyla 250 bin dolar değerinde konut almaları halinde TC vatandaşlığı alabiliyor ve bu süreçte yabancıların ülkemizde edindikleri konut sayısı eş zamanlı olarak arttı. 2018-2023 arasında yıllık iskan belgesi verilen her 13 daireye karşılık bir daire yabancılar tarafından satın alındı.”

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Konut krizi büyüyor

İPA barınma krizine dair, “Konutu olanlar satmak zorunda kaldı, yeni nesil için konut sahibi olmak neredeyse imkânsız hâle geldi. Yabancıya konut satışı gibi uygulamalarda ısrar edilmesinin de etkisiyle Türk vatandaşları halen süren derin bir barınma ve kira krizine sürüklendi” dedi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), TÜİK’in ev sahipliği ve kiracı istatistiklerinden yola çıkarak yaptığı değerlendirmede ülkede artan barınma krizine dikkat çekti. Verilere göre konut sahipliği oranı son son 9 yılda yaklaşık 5 puan düşerek 2023 yılında yüzde 56,2’ye geriledi. Verilere göre, 2006’dan bu yana en az 5,6 milyon vatandaş evini kaybetti. Aynı dönemde yüzde 22,1 olan kirada oturanların oranı 5,7 puan artarak yüzde 27,8’e çıktı. İPA’nın verilerden yola çıkarak yaptığı hesaba göre 2006’dan bu yana en az 5,6 milyon vatandaş evini kaybetti. İPA konuyla ilgili değerlendirmesinde “Konutu olanlar satmak zorunda kaldı, yeni nesil için konut sahibi olmak neredeyse imkânsız hâle geldi. Yabancıya konut satışı gibi uygulamalarda ısrar edilmesinin de etkisiyle Türk vatandaşları halen süren derin bir barınma ve kira krizine sürüklendi. Her geçen gün çok sayıda konut az sayıda varlıklı insanın elinde toplandı” ifadeleri yer aldı.

3 milyonluk evin maliyet 9,5 milyon lira oluyor

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği’nin (GYODER) raporuna göre, İstanbul’da 100 metrekarelik bir ev almak için kullanılacak konut kredisinin aylık taksitleri hane halkı harcanabilir gelirinin yüzde 92’si oranına denk geliyor. Bankalar konutun ekspertiz raporunda belirlenen değerinin yüzde 70-80’ine kadar konut kredisi kullandırıyor. Kamu bankalarında 120 ay vadeli konut kredisi faizi yüzde 3,79 olurken ortalama ev fiyatı olan 3 milyon TL esas alındığında, gelir durumuna göre değişiklik gösterse de 120 ay vade ile 1 milyon 800 bin TL kredi alınabiliyor. Bu da yüzde 3,79 faizle aylık ödemenin 69 bin TL olması anlamına geliyor. Bu oranda toplam geri ödeme 8 milyon 281 bine kadar yükselirken evin maliyetinin 9 milyon 480 bine kadar yükselmesine neden oluyor.

Haber Merkezi

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Yabancılar gözünü konutlara dikti

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2017 yılında kabul edilen kanunla birlikte yabancı ülke vatandaşlarının o dönem için 1 milyon dolar, 2018 yılı itibariyle de 250 bin dolar değerinde konut almaları durumunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabildiklerini ve bu süreçte yabancıların ülkemizde edindikleri konut sayısının eş zamanlı olarak arttığına dikkat çekti.

Gürer, “Ülkemizde 2018 ve 2023 yılının ilk 3 çeyreği arasında yıllık ortalama iskan belgesi verilen her 13 daireye karşılık olarak 1 daire yabancılar tarafından satın alınmaktadır” dedi

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmeleri için satın almaları gereken konutun değeri 1 milyon dolardan 2018 yılında 250 bin dolara indirildiğini, bu dönemden sonra yabancılar tarafından alınan konut sayılarında artışın hızlandığını söyleyen Gürer, “2022 itibariyle bu tutar 400 bin dolara çıkarıldı. Yabancılara; 2017 yılında 22 bin 234, 2018 yılında 39 bin 663, 2019 yılında 45 bin 483, 2020 yılında 40 bin 812, 2021 yılında 58 bin 576, 2022 yılında 67 bin 490 ve 2023 yılında 35 bin 5 konut olmak üzere toplam 309 bin 263 konut satışı yapılmıştır. Yabancı vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmeleri için almaları gerekli olan konut için şart koşulan tutarın düşürülmesiyle yabancılara satılan konut sayıları hızlı bir şekilde artmıştır” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA