Batık kart borçlarında rekor artış

Son dönemde Türkiye’de batık kredi miktarındaki hızlı artış, hem bireysel borçluları hem de ülke ekonomisini derinden etkileyen önemli bir sorun haline geldi.

Batık kredi kartı borçları son bir yılda yüzde 245 oranında rekor bir artış göstererek 34 milyar TL’yi aştı. Türkiye’de son dönemde batık kredi borçlarında yaşanan hızlı artış, ekonomideki yavaşlama ve yüksek enflasyonun bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Özellikle bireysel kredi ve kredi kartı borçlarındaki artış, vatandaşların ödeme güçlükleri yaşadığını ortaya koydu. Son bir yılda batık kredi kartı borçlarında yüzde 245, batık ihtiyaç kredisi borçlarında ise %59,9 oranında artış yaşandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kredi kartı kullanımında 2024 yılı başından bu yana gözlenen artış dikkat çekti.

Gürer, “ 2024 yılının ilk ayında Türkiye genelinde kullanımda olan kredi kartı sayısı 119.015.569 iken, Haziran ayında bu rakam 124.101.350’ye yükseldi. Bu, sadece altı ayda 5 milyon yeni kredi kartının kullanıma girdiği gösteriyor. Daha da çarpıcı olan, Ocak ayında kredi kartları üzerinden yapılan toplam harcama tutarının 901 milyar 63 milyon TL’den Haziran ayında 1 trilyon 74 milyar 424 milyon TL’ye çıkması. Bu hızlı artış, vatandaşlarımızın giderek daha fazla borçlanarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldığını gösteriyor.” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

