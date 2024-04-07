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7 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Bayram şekeri kilo ile değil gram ile

07 Nisan 2024, Pazar 19:07
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ramazan Bayramı öncesi ikramlık bayram şekeri, draje ve farklı çikolata çeşitlerinin fiyatların 2023 yılı Ramazan Bayramı öncesindeki fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Bayram şekeri ve çikolatalarda kilo ile alım devrinin bittiğini, vatandaşın artık gramla bayram şekeri ve çikolata aldığını belirtti. Gürer, “Geleneksel olarak bayramlarda ikram etmek için tercih ettiğimiz bayram şekerleri ve çikolatalar her geçen yıl daha da pahalı hale geliyor. Market raflarındaki fiyat etiketlerine baktığımızda, geçen yılın fiyatlarına kıyasla ciddi bir artışla karşılaşıyoruz” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

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