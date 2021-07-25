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25 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

Bayramda 3 milyon 700 bin kurbanlık satıldı

25 Temmuz 2021, Pazar 12:28
TÜDKİYEB Başkanı Çelik, kurbanlık sayısının geçen yıla göre düşük kaldığını tahmin ettiklerini belirterek, "Kurban Bayramı'nda 2 milyon 750 bin küçükbaş, 950 bin büyükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 700 bin baş civarında kurbanlık satıldı." dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, vatandaşların gerek yurt içi gerekse yurt dışında vekaletle kurban kesimini tercih etmeleri nedeniyle, kurban pazarlarına ilginin azaldığını, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde, beklenen yüksek satışların olmadığını söyledi.

Kurbanlıkların küçük şehirlerde nüfusa oranla daha fazla satıldığına dikkati çeken Çelik, kendi şehirlerinde ya da yakın yerlerde kurbanlıklarını satan yetiştiricilerin iyi para kazandığını anlattı.

"Yetiştiriciler maliyetlerine yakın satış yaptı"

Bu yıl belediyelerin işgaliye ücretleri ve diğer masrafların yüksek olmasının yetiştiricileri olumsuz etkilediğini belirten Çelik, yetiştiricilerin maliyetlerine yakın satış yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Çelik, büyük şehirlerde belediyelerin yeterli hizmeti verememesinin de satıcılar için sıkıntıya neden olduğunu kaydetti.

Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kurbanlıkların bir kısmının yetiştiricilerin ellerinde kaldığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Kurban pazarlarında yaptığımız gözlemlere göre, satılan hayvan sayısının geçen yıla göre düşük kaldığını tahmin ediyoruz. Bu yıl Kurban Bayramı'nda 2 milyon 750 bin küçükbaş, 950 bin büyükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 760 bin baş civarında kurbanlık hayvan satıldı."

Marketlerde kurbanlık satışı yapılmasının da pazarlardaki yetiştiricileri sıkıntıya soktuğunun altını çizen Çelik, bu uygulamanın tekrar değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çelik, bu yıl yetiştiricilerin, kurbanlıklarının yaklaşık yüzde 25'ini satamadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Et ve Süt Kurumu küçükbaş hayvanlarda birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite koyunların et kilogramını 38 liradan satın alacağını açıkladı. Bu fiyatı, girdi maliyetleri yüksek olan yetiştiricilerimiz düşük bulmuştur. ESK'nin elde kalan kurbanlıkları alım fiyatlarından memnun kalmayan yetiştiricilerimiz hayvanlarını memleketlerine götürmek durumunda kaldı. Yetiştiricilerimiz telaşa kapılmasın. Ellerinde kalan hayvanlarını kurban fiyatlarından daha yüksek fiyata satacaklardır."

AA

Etiketler: bayram, kurbanlık
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