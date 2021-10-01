Benzin zammı pompaya yansımayacak

Benzine 30 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam geldi.

Zam pompa fiyatlarına yansımayacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada benzine 29 kuruş zam yapıldığı belirtildi. EPGİS’in sosyal medyadan yapılan zam açıklamasında şunlar belirtildi: “Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.” Ankara - anka

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