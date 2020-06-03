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3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bilet fiyatları fırladı

03 Haziran 2020, Çarşamba
Seyahat kısıtlaması kalktı vatandaşlar otogarın yolunu tuttu.

Kimi firmalar yarı kapasiteyi bahane edip biletlere zam yaptı, bazıları tavan fiyatı da aştı. Otobüsler kargo firması gibi çalışmaya başlarken firmalar bagaj için 50 lira ücret istiyor. Hürriyet’in haberine göre, yeni dönemin getirdiği zorunluluklar kapsamında otobüslerde tek koltuk uygulamasına geçilirken bu otobüslerin bilet gelirlerini de kısıtlıyor. Çoğu otobüs firması yolcu başına 30 lira ile 50 lira arasında bagaj parası almaya başlamış durumda. Daha önceden 150 liraya satılan İstanbul-Hatay bileti 250-280 liradan satışa sunulurken 120 liradan satılan İstanbul-Antalya bileti 200 lira, 140 liradan satılan Şanlıurfa bileti ise 320 liradan satışa sunuluyor.

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