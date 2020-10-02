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Binlerce ‘Yapı Kayıt’ mağduru çözüm bekliyor

02 Ekim 2020, Cuma 23:32
YÜKSEK MİMAR HÜSEYİN Demir, “Sayıları yüzbinleri bulan ‘Yapı Kayıt’ mağruru vatandaşlarımızın sorunları İmar barışı yasasında yapılacak değişiklikler ile çözüme kavuşturulmalıdır ’dedi.

Yüksek Mimar Hüseyin Demir, ‘Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından İstanbul’da Beykoz, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde yüzbinlerce kişiyi kapsayan İmar Barışı’nın iptal edilmesiyle, Türkiye geneli çözüm bekleyen ‘Yapı Kayıt’ mağduru sayısı yüzbinleri buldu ’dedi. ‘Yapı Kayıt’ belgesi iptaliyle elektriği, suyu kesilen ve yıkım tehlikesiyle karşı karşıya kalan vatandaşların çözüm beklediğini belirten Demir, “Sayıları yüzbinleri bulan ‘Yapı Kayıt’ mağruru vatandaşlarımızın sorunları İmar barışı yasasında yapılacak değişiklikler ile çözüme kavuşturulmalıdır ’dedi. 

Umut yerine, kaosa dönüştü 

Demir, “Büyük bir umutla bekledikleri imar barışı uygulamasında, Yapı Kayıt belgesi iptal edilen yapıların maliklerinin karşılaştıkları doğal gaz, elektrik, su bağlatma izinlerinin iptali, Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili rafa kalkan 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları tekrardan yürürlüğe girmesinden ötürü  vatandaş, mülkiyetinin yıkılması ile karşı karşıya kalmış olacak. Ayrıca Belediyeler tarafından mülkiyetlere basit onarım, bakım, tamir izni verilmeyeceği ve  vatandaşların yatırdıkları paralar iade edilmeyecek, yalan beyanda bulundukları için yapı sahipleri haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 206’ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmayla karşı karşıya kalma durumundan dolayı, büyük bir umutla bekledikleri imar barışı uygulaması, yapı kayıt mağdurları için büyük bir kaosa dönüşmüş durumdadır” dedi.

Çözüm ne?

Hüseyin Demir, “Yapı kayıt belgesi bedeli ödenen bağımsız bölüm başvuru sayısı 7 milyon 393 bin 413, bu kapsamda ödenen toplam bedel ise 24 milyar 744 milyon 721 bin lira olduğu düşünüldüğünde hedeflenen 40 milyar TL gelire ulaşılması, başvuru yapamayanların başvuru yapması  ve yaşanan mağduriyetlerin çözüme kavuşturulmasının yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan problemlerin giderilmesine yönelik yeni bir düzenleme, devlet ve millet için faydalı olmasının yanında, yüz binlerce ‘Yapı Kayıt’ mağduru vatandaşımızın, mağduriyetinin çözüme kavuşması açısından yerinde bir karar  olacağını düşünüyorum” dedi.

İstanbul - Yasin Aydın

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