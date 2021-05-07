Bir defalığına 1100 değil, her ay 2000 TL verilsin

Temel Güvencesi Yaşatır Platformu tarafından iktidarın bir kereye mahsus ayda 1100 TL gelir desteği vermesi ile ilgili açıklama yapıldı.

Platformdan yapılan açıklamada, “Gelir güvencesiz kapanma milyonları açlığa mahkûm etti. Umutsuzluk ve çaresizlik nedeniyle insanların hayat bağları zayıflıyor, intiharlar birbirini izliyor. Oysa kamu kaynakları halkın ihtiyaçlarını önceleyerek kullanılırsa, bütçe, ağırlıklı olarak savaşa, operasyonlara, silahlanma harcamalarına ayrılmazsa gelir güvencesi mümkün. (…) Temel Gelir Güvencesi Yaşatır Platformu olarak, kamu kaynakları halkın ihtiyaçlarına öncelik verilerek kullanıldığında iktidarın bir kereliğine 1,100 lira teklifine karşı, sürekli olarak aylık 2000 liralık temel gelir verilmesinin mümkün olduğunu kamuoyuna açıklıyoruz. Lütuf değil hak olan bu uygulamanın kadınlar ve gençler öncelikli olarak hemen başlatılmasını talep ediyoruz” denildi.

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