Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki süt üreticileri, yem fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için traktörlerle konvoy düzenledi.

Polisin geniş güvenlik tedbiri aldığı protesto eylemi sırasında kornaya basarak seslerini duyurmaya çalışan üreticiler, yetkililerden yem fiyatlarına müdahale etmesini istediler.

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven’in de destek verdiği protesto gösterinde üreticiler dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade ettiler. Süt üreticileri adına konuşan Özkan Kılınç, yem fiyatlarının son 18 ayda yüzde 120 zamlandığını belirterek, bu süreçte süt fiyatlarının sadece yüzde 21 zamlandığını bildirdi. Kılıç şöyle konuştu: “Ürettiği sütü değer fiyatından satamamış olması, süt üreticilerini her zamankinden daha fazla mağdur etmiş ve zorda bırakmıştır. Yıl boyunca yem-süt paritesi yani 1 litre süt ile alınacak yem miktarı 1,5 kilo olarak sağlanmalıdır. 18 ay önce bu rakam 1,5 idi, şu anda 0,8’e düşmüştür. Üreten insana kıymet verilmeli, üretmek Anadolu insanının yaşama şeklidir. Bizim insanımız toprağına ve hayvanına küsmez. Bizi toprağa ve hayvana küstürmeyin. Gıda komitesi süt fiyatlarına müdahale ederken girdiler serbest bırakılmıştır. Ülkede üreticimiz süt üretemez hale gelmiştir. Artık bunun sonucu olarak mezbahanelerde kan yerine süt akmaktadır.”

Adıyaman - anka