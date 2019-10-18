Booking.com için haksız rekabet kararı

Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı booking.com ile ilgili ‘haksız rekabet’ dâvâsında, mahkeme haksız rekabetin tesbitine karar vererek, ‘haksız rekabet’ sebeplerinin ortadan kaldırılması ile 500 bin TL teminat yatırılması halinde ihtiyatî tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.

Dâvâlıların faaliyetlerinin ‘seyahat acenteliği’ faaliyeti olduğunun tesbiti ile dâvâlıların vergi ödemeyerek, iş yeri açmak için gerekli izinleri almadıklarını belirten mahkeme, dâvâlının ‘Dijital ve sabit iş yeri’ açma yoluyla faaliyette bulunarak, idarî-hukukî denetimlerden kaçındığı ve iş şartlarına uymadığını kaydetti.

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