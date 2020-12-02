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2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Böyle durgunluk görülmedi

02 Aralık 2020, Çarşamba
Doç. Dr. Ümit Akçay, “Türkiye ekonomisinde geçmişte eşine az rastladığımız bir ‘uzun durgunluk’ döneminden geçtiğimizi söyleyebiliriz” dedi.

Berlin School of Economics and Law Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ümit Akçay, Gazete Duvar’da “Albayrak’ı götüren büyüme” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Türkiye ekonomisinin, 2013 yılından itibaren bir batağa (yapısal kriz) saplandığına dikkat çektiği yazısında Akçay,  “Ekonomi yönetiminin kredi genişlemesi temelinde geliştirdiği politika tepkisi sonucunda 2020’nin üçüncü çeyreğinde tek seferlik bir ekonomik canlanma görüldü. Ancak bu kredi genişlemesi, AKP yönetiminin uyguladığı bağımlı finansallaşma modelinin sınırları nedeniyle dördüncü çeyrekte sürmeyecek. Zaten kredi faizleri, iktidarın Eylül’de başlayan ‘U-dönüşü’ sonrasında çoktan artmaya başlamıştı. Önümüzde, tıpkı 2018’e benzer şekilde bir kredi çöküşü ve ardından gelecek olan ekonomik durgunluk var” dedi. 

Ne zaman telafi edileceği belirsiz

Akçay, 2018-2020 arası durgunluk dönemini basitçe şöyle anlattı: “Daha az iş, daha az gelir ve daha fazla hayat pahalılığı anlamına geliyor. Geniş toplum kesimleri hem istihdamdaki kayıplar ve işsizliğin artması sonrasında gelirlerinin azalması, hem de hayat pahalılığı ile aynı anda karşı karşıya kalmış durumda. Bu durumun 2018’den beri sürdüğünü düşünürsek, Türkiye ekonomisinde geçmişte eşine az rastladığımız bir ‘uzun durgunluk’ döneminden geçtiğimizi söyleyebiliriz. 2020’nin üçüncü çeyreği bunda bir istisna olarak görülebilir. Önümüzdeki dönemde aşının bulunmasıyla dünya ekonomisinde bir toparlanma gerçekleşecek. Ancak bu toparlanmanın Türkiye’ye yansımaları ve gelir ve istihdam kayıplarının ne kadarının, ne kadar süre sonra telâfi edilebileceği belirsiz.”

Daha sert bir dönemece giriyoruz

“Demokratik rejimlerde iktidarların bu durumdaki bir ekonomiyi bu kadar uzun bir süre iktidarda kalarak yönetebilmeleri ihtimali oldukça düşük” diyen Akçay, “Yeniden canlandırılan vesayet tartışmalarının genellikle ıskaladığı yer, mevcut otoriter tahkimat girişiminin AKP’ye rağmen MHP’nin zorladığı bir süreç olmadığı, bunun bizzat Erdoğan’ın iktidarı için de hayati önemde olduğudur. Ancak ekonomik durgunluk sürdükçe bu stratejiye karşı farklı dinamiklerin tetiklenmesi de olası. Türkiye 2021’de -bir kere daha- sert bir dönemece giriyor” ifadelerini kullandı.

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