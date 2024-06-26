Böyle kriz görmedim

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu kirada yüzde 25 sınırına ilişkin karara, “34 senedir bu işi yapıyorum. Böyle bir kriz görmedim. Hep bir müdahale var. Bu müdahaleler piyasanın dengesini bozduğu için fiyatları yukarıya doğru çekiyor” dedi.

Konut piyasasında gözler kirada yüzde 25 sınırına ilişkin karara çevrildi. Kira fiyatlarında fahiş artışları önlemek amacıyla iki yıl önce başlatılan tavan artış uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sona erecek. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, kararı ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Güleroğlu, sınırın kalkmasının doğru bir karar olduğunu ifade ederken, son yıllarda yaşanan fahiş artışların nedeninin de artış sınırlaması olduğunu savundu. Güleroğlu ayrıca, yeni vergi paketiyle birlikte yıllık ödenen kira vergisinin her ay alınması ve kiralardan yüzde 20 vergi alınmasına ilişkin taslak düzenlemeyi de değerlendirdi.

Doğru bir karar değil

Kira artışlarında yıllık yüzde 25 artış sınırının kalkmasının doğru bir karar olduğunu ifade eden Güleroğlu, şunları söyledi: ‘’Yüzde 25 ile sınırlandırma çok doğru bir karar değil. Sadece enflasyonu baskılamak ve fazla artışı önlemek adınaydı. Konutlarda yüzde 25, iş yerlerinde yine TEFE üzerinden artışlar yapılmaya başlandı. Bu konuda aradaki ikilim de fazlalaştı. Birinci yıl oldu… İkinci yıl da bu müdahale gelince mal sahiplerinin otomatikman yeniden evlerini kiraya vermeleri konusunda aradaki farkı kapatabilmek için kiralara zam yaptılar. 5-6 bin lira olan evlerin fiyatları 15-20 bin liralara çıktı. O yüzden müdahalenin son bulması çok doğru bir karar. Piyasayı akışına bırakmak gerekir.”

Piyasanın dengesi bozuluyor

Konut satışlarına da değinen Güleroğlu, yaşanan krizin ‘’eşi benzeri olmadığını’’ belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bu arada en büyük sıkıntımız… Konut fiyatlarımız şu anda stabil. Yaklaşık 6-7 aydan beri artan bir konut fiyatı yok. Bu çok büyük bir avantaj oluşturuyor. Ancak konut alabilecek kişiler de kredi kullanamıyor. Ya kredinin yüzde 20’sini veriyorlar ya da az kredi alabildiği için ev alamıyor. Konut kredi faiz oranları 3,20-3,25 olunca otomatikman piyasada bir durgunluk başladı. Bu süreç devam ediyor. Bu sürecin devam etmesi de peşin parayla alanlara büyük avantaj sağlıyor. Ben 34 senedir bu işi yapıyorum. Daha önce de krizler gördüm ama böyle bir kriz görmedim. Hep bir müdahale var. Bu müdahaleler piyasanın dengesini bozduğu için fiyatları yukarıya doğru çekiyor.”

İzmir - anka