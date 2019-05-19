Bozuk arazilerde ‘gelir getirici ağaçlar’ yeşerecek

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 8. Orman İşletme Şefliği’nin sorumluluk sahasında başlatılan “gelir getirici tür ağaçlandırması” çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, Bandırma ve Manyas ilçelerine bağlı üçer, Erdek’te 4, Marmara’da 5, Gönen’de 9, Susurluk’ta 4 olmak üzere 28 kırsal mahallede belirlenen çıplak araziler ve bozuk orman alanları dikime hazır hale getirildi. Daha sonra bu bölgelere 206 bin 135 zeytin, ceviz, fıstıkçamı, badem ve hünnap fidanı dikildi. Orman köylüsüne gelir kaynağı sağlanması hedefiyle başlatılan projede bal ormanına da yer verildi. Erdek ilçesinin Tatlısu ve Marmara ilçesinin Topağaç mahallelerinde birer bal ormanı tesis edildi. Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, yaptığı açıklamada, dikilen fidanların kullanım hakkının kırsal mahalle sakinlerine 49 yıllığına sertifikalı olarak devredildiğini söyledi.

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