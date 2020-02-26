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26 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bu düzende ekonomi düzelmez

26 Şubat 2020, Çarşamba 15:13
Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, sermayenin güvencesiz yerde yatırım yapmayacağına dikkat çekti ve "Bu düzende ekonomi düzelmez" diye yazdı.

Kahveci, Karar'daki "Kim gelir?" başlıklı yazısında (26 şubat 2020) şöyle dedi: 

"Yabancı gelseydi ya da gitmeseydi, Hazine daha rahat borçlanacak ve faiz yükselmeyecekti. Yani kabadayılık ve trollük karın doyurmuyor gördüğünüz gibi. Mısır son 5 yılda rezervlerini 15 milyar dolardan 45 milyar dolara yükseltmiş. Yabancılar Türkiye yerine Mısır’a, Nijerya’ya gidiyor. Türkiye öngörülebilir ülke olmaktan çıktı. Ne zaman hangi kural, hangi fiili durum öne çıkacak bilen yok. Kurallar bir anda değişebiliyor. Daha önemlisi kurallar yerine fiili durum geçerlilik kazanabiliyor. 

Mesela İş Bankası örneği... Hazine’nin olsun diyebilirsiniz. Ben yaptım oldu diyebilirsiniz. Ama bilmeliyiz ki, sermayenin güvencesiz olduğu yerde yerli bile yatırım yapmaz. Nitekim yapmıyor da...O nedenle sürekli şunu diyorum: Bu düzende ekonomi düzelmez. Sadece tüketime dayalı dalgalanmalar yaşarız o kadar. Kronik işsizlik, yoksulluk artık bizim kaderimiz olmuş durumda. Tablo bunu gösteriyor. Umarım bu tablo ve kaderimiz değişir."

Haber Merkezi

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