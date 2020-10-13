'Bu faiz bir felâket'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında konuştu.

fSon 21 ayın 19’unda her ay istihdamda kayıpların olduğunu, böylesine sürekli bir istihdam kaybıyla daha önce hiç karşılaşılmadığını dile getiren Öztrak, hükümetin Orta Vadeli Programı’nda (OVP) işsizliğin nasıl çözüleceğine dair somut bir politika bu- lunmadığını söyledi. Son dış borçlanma ihalesinin gelinen noktayı açıkça gösterdiğini belirten Öztrak, “Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizinin eksi olduğu, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin binde 7 olduğu, birkaç yıl önce ekonomisi iflas noktasına gelen Yunanistan’ın bile sıfıra yakın faizle, hem de 10 yıl vadeyle borçlandığı dönemde, bu hükümet 5 yıl vadeye yüzde 6,4 faiz vererek borç- lanabildi. Bu tefeci faizidir. Bu olağanüstü yüksek faiz bir felakettir. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, torunumuzu ipo- tek altına almaktadır. Milletimiz bunun altından kalkabilmek için çok sıkıntı çekecektir” dedi.