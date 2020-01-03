Buğdayda kayıp yıl

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2019 yılında üretim, bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1,4, sebzelerde yüzde 3,5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0,3 artış gösterdi. Üretim miktarları yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 63,8 milyon ton, sebzelerde 31,1 milyon ton ve meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 22,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Tahıl ürünleri üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0,02 oranında azalarak yaklaşık 34,4 milyon ton olarak gerçekleşti. Tahıl ürünlerinde payı en fazla olan buğday üretimi de yüzde 5 oranında azalarak 19 milyon ton seviyesine geriledi. Böylece Türkiye’de son on yıldaki ortalama buğday üretimi 20,6 milyon ton seviyesinde kaldı. amerikanın sesi’nin haberine göre, Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım da buna dikkat çekerek, “Nüfusumuz ciddî oranda artarken, buğday üretimi nüfusun ihtiyacıyla doğru orantılı olarak artmıyor. Üretimle tüketim başa baş noktasında. 2019’un ilk on ayında 7,6 milyon ton buğday ithalatı gerçekleştirilmesi bunu doğruluyor” dedi.