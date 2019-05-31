Buğdayda üretim düşecek

Türkiye’de buğday üretiminin 2019 yılında, yüzde 2.5 düşüşle 19.5 milyon tona gerileyeceği, buna karşılık arpa ve yulaf üretimindeki artışların etkisiyle toplam tahıl ürünleri üretiminin ise yüzde 1.1 artarak yaklaşık 34.8 milyon tona yükseleceği öngörüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Tarım ve Orman Bakanlığı öngörülerine dayanan verilerine göre, bitkisel üretimi, yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5.4, sebzelerde yüzde 2.7, meyvelerde de yüzde 5.8 arttı.

Üretimin 2019 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67.9 milyon ton, sebzelerde 30.8 milyon ton ve meyvelerde 23.6 milyon ton olacağı tahmin edildi. Buna göre 2019 yılında; Toplam tahıl üretiminin, bir önceki yıla göre, yüzde 1.1 artışla 34.8 milyon ton olacağı tahmin edildi. Buğday üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 2.5 düşüşle 19.5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 7.1 düşüşle 7.5 milyon ton, çavdar üretiminin değişim göstermeyerek 320 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 1.9 artışla 265 bin ton olması öngörüldü. Yemeklik baklanın yüzde 1.6 artışla yaklaşık 6 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 22.6 düşüşle 380 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 9.9 artışla yaklaşık 5.0 milyon ton olacağı öngörüldü. Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 14.3 artışla 160 bin ton olması öngörüldü.