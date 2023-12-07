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Büyüme durdu, daralma geliyor

07 Aralık 2023, Perşembe 22:36
Yazar Ümit Akçay, “Büyüme durdu, daralma geliyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Gazete Duvar’da yazan Akçay, “TÜİK verisine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Bu yüzde sıfır artış, büyüme durdu demek. İktidarın seçim odaklı ekonomi politikası neticesinde ikinci çeyrekte yüzde 3,3 olarak gerçekleşen büyüme sonrasında gelen bu veri, sert bir fren anlamına geliyor. Bu sefer yavaşlamanın kaynaklarına baktığımızda, ilk olarak hanehalkı tüketimindeki gerileme dikkat çekiyor. Dış ticarette ise, bir önceki döneme göre ihracatta pozitif bir gelişme olsa da esas olarak ithalattaki gerileme, net ihracatın büyüme katkısının çok daha kötü olmasını engellemiş. Veride dikkat çekici olan yatırımların halen canlı bir şekilde sürmesi. Bu tipik kemer sıkma programları sırasında görmeye alışık olmadığımız bir gelişme. İç talebin yavaşlayacağı, ihracat olanaklarının ise sınırlı olduğu bir konjonktürde yatırımların sürmesi, ya daha önceden alınmış yatırım kararlarının uygulanması olarak görülebilir. Ya da sanayicilerin, Şimşek programının pek de uzun ömürlü olmayacağını düşündüklerini gösteriyor olabilir” dedi.

Haber Merkezi

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