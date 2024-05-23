Çalışanların dayanacak gücü kalmadı

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, İzmir’de kamuda tasarruf tedbirleri ile kamu çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kamu çalışanlarına servis hizmetinin toplu sözleşme ile karar altına alındığı belirtilerek, tek taraflı olarak idari bir kararla iptal edilmesinin toplu sözleşme özerkliğine aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Kamu çalışanlarının hakları üzerinden tasarruf sağlama imkân ve ihtimali bulunmamaktadır. Tasarruftan önce adalet sağlanmalıdır. Külfeti kamu çalışanına ödetmeden önce nimetten de çalışanlarımıza pay verilmelidir. Yemediği yemeğin faturasını ödemek ne derece hakkaniyetlidir? Bu nedenle milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklentilerinin karşılanmasını verilen sözlerin hayata geçirilmesini istiyoruz. Kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin sorunu çok, tasarruf tedbirlerine dayanacak gücü yoktur. Bu ekonomik şartlar karşısında tasarruf değil bir an önce ek tedbirler alınarak memurlar ve emekliler rahatlatılmalıdır. Tasarrufa varız. İsraftan tasarruf olur; lüksten tasarruf olur; fazladan tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz; ihtiyaçtan tasarruf olmaz; emeğin hakkından tasarruf olmaz; alın terinin karşılığından tasarruf olmaz.”

İzmir - Anka