Cari açık 14 milyar doları geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı.

Buna göre, Kasım ayında cari açık 2,68 milyar dolar oldu. Böylece 3 aydır fazla veren cari işlemler hesabı Kasım ayında cari açığa dönmüş oldu. 12 aylık cari işlemler açığı ise 14,26 milyar dolar olarak gerçekleşti. Piyasa beklentileri cari dengenin 2 milyar 200 milyon dolar açık vereceği yönündeydi. TCMB’den yapılan açıklamada özetle, “Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın Kasım ayına göre 794 milyon ABD doları artarak 1.916 milyon ABD dolarına yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon ABD doları azalarak 3.475 milyon ABD doları olarak gerçekleşmesi etkili olmuştur. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 359 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir” denildi.