Çaya yine zam: % 9,5

Son iki ayda iki kez zamlanan çaya bugün de yüzde 9.5 zam yapıldı. İki ayda çaya yapılan toplam zam yüzde 61.3 oldu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur) 16 Mayıs tarihinde çaya ortalama yüzde 43.71 zam yapmış, geçen hafta da çay fiyatları yüzde 2.5 arttırılmıştı. Artıgerçek’in haberine göre, peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bloomberg HT’nin haberine göre çaya dün de yüzde 9.5 zam daha geldi. Böylece çaya iki aydan daha az bir sürede toplam yüzde 61.3 zam yapılmış oldu. Sektör paydaşları, Temmuz ve Ağustos aylarında çaya yeni zamların gelebileceğini öne sürüyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3,87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti. Haber Merkezi

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