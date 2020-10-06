ÇAYKUR üreticiden 735 bin ton yaş çay aldı

Üçüncü sürgün yaş çay alım kampanyasında sona gelindi. ÇAYKUR, üreticilerden bu yıl toplamda 735 bin ton yaş çay yaprağı alımı gerçekleştirdi.

Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerindeki üreticiler son çay hasadını bitirdi. 19 Mayıs'ta başlayan çay alım kampanyası 3'üncü sürgün ile tamamlanacak. Geç olgunlaşan çay hasadı için yüksek kesimlerde son günler yaşanıyor. ÇAYKUR da randevulu sistem ile alımlara devam ediyor. ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, mayıs ayında 247 bin ton yaş çay aldıklarını söyleyerek, şunları anlattı: "İkinci sürgünde 272 bin ton çay almıştık, bu sürgünde de şu anda 215 bin ton aldık. Alımlarımız devam ediyor. Toplamda 735 bin ton çay almış olduk devam ediyor."

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