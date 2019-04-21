Cebimize 67,4 milyon TL’lik bozuk para girdi

Yılın ilk çeyreğinde cebimize 67 milyon 397 bin 400 TL’lik bozuk para girdi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 3 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 174 milyon 420 bin adede yükseldi. Tedavüle sunulan madeni paraların değeri ise 67 milyon 397 bin 400 TL olarak hesaplandı. Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde 47 milyon 40 bin adet 1 lira, 17 milyon 280 bin adet 50 kuruş, 23 milyon 760 bin adet 25 kuruş, 34 milyon 200 bin adet 10 kuruş, 45 milyon 900 bin adet 5 kuruş ve 6 milyon 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu. Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009’dan bu yana da 7 milyar 860 milyon 630 bin 562 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 798 milyon 593 bin 768 lira oldu. Darphane verilerine göre, 2009’dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi.