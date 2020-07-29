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1 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Cevizde de ithal şampiyonu olduk

29 Temmuz 2020, Çarşamba
Cevizin gen merkezi ve anavatanı Türkiye, dünyanın en çok ceviz ithal eden ülkesi oldu.

Türkiye kabuklu ceviz ithalatının yüzde 70’ini Şili, Ukrayna ve Amerika’dan yapıyor. Kabuksuz iç ceviz ithalatında ise yüzde 75’lik payla Ukrayna ve Hindistan önemli bir yere sahip. Ceviz ihracatı ise Kuzey Kıbrıs’a ve Suudi Arabistan’a yapılıyor.  Tarımdunyasi.net’in haberine göre cevizin gen merkezi ve anavatanı olan Türkiye, dünyanın en çok ceviz ithal eden ülkesi oldu. Türkiye 2019 yılında, 129 milyon dolarlık ceviz ithalatı yaptı. 2014 yılında 34 bin ton ceviz ithalatı yapan Türkiye 2019 yılında ise 103 bin ton ceviz ithal etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü’nün Ceviz raporuna göre, Türkiye, dünyada en çok ceviz ithal eden ülke olurken, son 10 yılda ağaç başına verimde yüzde 39.4 azalma meydana geldi.

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