Çevre cezaları yüzde 22,5 arttırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek idarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere verilen ceza 351 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen ceza bin 895 liraya, naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için uygulanan ceza ise 15 lira 16 kuruşa yükseldi. Atıklarını toprağa dökenlere 88 bin 499 lira, özel çevre koruma bölgelerinde kullanma esaslarına aykırı hareket edenlere 73 bin 747 lira, sulak alanları doldurup kurutarak arazi kazanmaya çalışanlara 368 bin 789 lira ceza verilecek. Anız yakanlara dekar başına kesilen 60 lira 11 kuruşluk ceza miktarı 73 liraya çıkarılırken, yasalara aykırı kum, çakıl alanlara yönelik ceza, metreküp başına 360 lira 98 kuruştan 442 liraya yükseldi. AA

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