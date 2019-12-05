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5 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Cezaevleri doldu taştı

05 Aralık 2019, Perşembe 21:00
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 yılına ilişkin ceza infaz kurumu istatistiklerine ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 264 bin 842’ye yükseldi.

Buna göre, 31 Aralık 2018 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı, 2017’ye kıyasla yüzde 14 artarak 264 bin 842 oldu. 

Bunların yüzde 78,9’u hükümlüler, yüzde 21,1’i tutuklular olarak kayıtlara geçti. Ceza infaz kurumlarında bulunanların yüzde 96,1’ini erkekler, yüzde 3,9’unu kadınlar oluşturdu. Türkiye’de 100 bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2013’te 188 iken, 2017’de 288’e ve 2018’de 323’e çıktı. Geçen yıl 12 ve daha yukarı yaştaki her 100 bin kişiden 401’i ceza infaz kurumuna girdi. Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş-çıkış kaydı dikkate alındığında, geçen yıl ceza infaz kurumlarına 266 bin 889 hükümlünün giriş yaptığı, 215 bin 170 hükümlünün de kurumlardan çıktığı görüldü. Euronews’in haberine göre, ceza infaz kurumlarına giren hükümlülerin yüzde 96,2’sini, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,1’ini erkekler oluşturdu. Bu kurumlara hükümlü statüsünde girişi sırasında çocuk yaşta (12-17 yaş grubu) bulunanların sayısı 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artarak 2 bin 95 oldu. Suçu işlediği sırada çocuk yaşta olanların sayısı ise geçen yıl yüzde 22,8 artışla 14 bin 502 olarak kayıtlara geçti.

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