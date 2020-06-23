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23 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Çiftçi 2. el traktör bulamıyor

23 Haziran 2020, Salı
Ülkemizde ikinci el traktör kıtlığı yaşandığı belirtiliyor.

Buna paralel olarak traktör fiyatlarının da adeta tavan yaptığının altı çizlirken, çiftçinin tarlasını sürecek, mahsulünü toplayacak traktör bulamadığı aktarılıyor. Aracıların sistematik şekilde çiftçiden satın aldığı ikinci el traktörler tırlarla Irak, İran, Azerbaycan ve Suriye’ye taşınınca Türkiye’de piyasada traktör kalmadığını söyleyen İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Deyim yerindeyse ikince el traktör kıtlığı var. Fiyatlar yüzde yüz arttı. Traktör bulamayan çiftçi perişan halde” dedi. Özellikle Şanlıurfa’da çiftçilerin son derece sıkıntıda olduğunu anlatan Tanal, “Çiftçimizin eli kolu bağlı, bekliyor. Koronavirüs salgını, tarımın, hayvancılığın önemini bir kez daha ortaya koydu ama çiftçimiz traktör kıtlığı nedeniyle kötü bir dönem geçiriyor.Traktörler Irak, İran, Azerbaycan ve Suriye gibi ülkelere taşınınca çiftçi traktörsüz kaldı. Çiftçinin adeta eli ayağı olan traktörleri ise yurt dışına gönderiyoruz. Bu gidişle Türkiye genelinde, GAP bölgesinde tarım diye bir şey kalmayacak” dedi. 

Ankara- Ahmet Terzi

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