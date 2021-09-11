Çiftçi ithalatla terbiye edilmez

TARIM UZMANI ALİ EKBER YILDIRIM, “ÇİFTÇİ SAYISI 3 MİLYONDAN 2.2 MİLYONA DÜŞTÜ. ÇİFTÇİYE YAŞAMINI SÜRDÜREBİLECEĞİ BİR ORTAM SAĞLAMAK ŞART. İTHALATLA TERBİYE OLMAZ” DEDİ.

Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Çiftçi sayısı 3 milyondan 2.2 milyona düştü. Onlar da zarar etmek istemedikleri için tarlayı sürmüyor. 4 milyon hektarlık ekilmeyen arazi var. 8 üründe gümrük vergisi sınırlandı. Çiftçiye yaşamasını sürdürebileceği bir ortam sağlamak şart. İthalatla terbiye olmaz” dedi.

RS FM’e konuşan Yıldırım, çiftçinin tarlasını neden ekmediğini anlatırken, “Çiftçi üretim yaparken büyük ölçüde borçlanarak yapıyor. Sadece tarım kredi kooperatifine ya da Ziraat Bankası’na değil tohum, ilaç ve gübre bayisi gibi yerlere borçlanıyor. Borçlandıktan sonra çiftçi üretimi gerçekleştiriyor, o ürünü satıp geriye dönüp borçlarını ödeyip, kendi geçimini sağlayıp ve gelecek yılın da üretimini sürdürmeye çalışıyor. Bu kadar yüksek maliyet içerisinde olunca, çiftçi ‘Ben bu işten zarar ediyorsam tarlayı sürmüyorum’ diyor ve Türkiye’de yaklaşık 4 milyon hektarlık bir sürülmeyen, ekilmeyen bir arazi duruyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçinin para kazanması lazım

Çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olan 3 milyonun üzerinde çiftçi vardı, ama şu anda 2 milyon 200 bine kadar gerilediğini belirten Yıldırım, “Çiftçinin o alandan kopmaması için para kaza-nabilmesi lâzım, hayatını sürdürülebilir bir ortamının sağlanması gerekiyor. Yaşlanan bir nüfusumuz var şu an ortalamamız 55 ve üzeri bu insanlardan verimli tarımsal üretim bekliyoruz, ama bu mümkün değil” diye konuştu.

TMO ithalat ofisi oldu

Tarımda ithalatla üretici terbiye etme anlayışının 1980’den sonra Özal döneminde başladığını, ama son 10 yıla bakıldığında Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) artık ithalat ofisi gibi çalıştığına dikkat çeken Yıldırım, “Çifti tarlaya girip hasada başladığında toprak mahsulleri ofisi üretici olumsuz etkilenmesin diye ürün satışını durdururdu, gümrük vergileri düşürülmezdi çiftçi korunurdu, toprak mahsulleri ofisi ithalat yapmazdı. Bu sene bu saydıklarımın hepsi yapıldı. Çiftçi Haziran ayında hasada başladı toprak mahsulleri ofisi ithalata başladı. 8 üründe gümrük vergileri sıfırlandı, ama bu yeni bir şey değil hemen hemen her sene yapılıyor, ama bu sene olağanüstü bir durum oldu ve üretim çok az. Çeltik, buğday, arpa, mısır gibi ne bulsak ithal ediyoruz, öyle bir noktaya geldik. Türkiye gibi bu kadar tarıma elverişli toprakları, iklimi ve çiftçisi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Buğday ithalatında Mısır ve Suudi Arabistan gibi tarımsal üretimi çok uygun olmayan ülkelerle yarışıyoruz ve genelde de birinci sıradayız.” şeklinde konuştu.