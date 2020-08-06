Çiftçi suyu pahalıya kullanıyor

CHP Hatip Milletvekili İsmet Tokdemir, Sulama Birliklerinin yapısınin milli suyumuzun Özelleştirmesine zemin hazırlayacağını belirterek, “Çiftçilerimiz suyu pahalıya kullanıyor, üretici sulama parasını ödemekte zorlanıyor. Borcunu ödemeyen çiftçilerimize sulama birlikleri tarafından icra takibi ve kapısına avukat gönderip çiftçilerimizi zor duruma düşürüyorlar” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılmasını istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren İsmet Tokdemir, şu soruların cevabını istedi: “Hatay ili genelinde sulama birliklerine kayıtlı toplam çiftçi sayısı kaçtır? Hatay ili genelinde sulama birliklerine su borcu olan çiftçi sayısı ve toplam borç ne kadardır? Hatay ili genelinde sulama birliklerine borcu olup da icra takibi başlatılan çiftçi sayısı kaçtır?” Ankara-Fatih Karagöz

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