Çiftçi toprağını satıyor

MANİSA MİLLETVEKİLİ BEKİR BAŞEVİRGEN: “ÇİFTÇİ TOPRAĞINI SATIYOR, 18 BİN DEKARLIK ZEYTİNLİK EL DEĞİŞTİRDİ.”

Çevre Bakanı Murat Kurum, tarla, zeytinlik ve bahçe vasfındaki arazilerde toplamda 35 bin satış işleminin gerçekleştiğini, 210 bin dekarlık alanın el değiştirdiğini açıkladı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Öncelikle bu kadar büyük bir tarımsal alanın el değiştirmesi, çiftçilerimizin bankalara ve devlete olan borçlarını ödeyemediği için tarlasını, zeytinliğini satmak zorunda kaldığını göstermektedir. Zeytinlik vasfındaki arazilerde ise 18 bin dekarlık alanın el değiştirmiş olmasıdır” diye konuştu.

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, yaz aylarında yangınların yoğun olarak yaşandığı illerde ne kadar tarım arazisi, zeytinlik ve bahçe satıldığını sordu.

Borçlarını ödeyemiyorlar

CHP’li Başevirgen konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öncelikle bu kadar büyük bir tarımsal alanın el değiştirmesi, çiftçilerimizin piyasaya, bankalara ve devlete olan borçlarını ödeyemediği için tarlasını, zeytinliğini ve bahçesini satmak zorunda kaldığını göstermektedir. Zeytinlik vasfındaki arazilerde ise 18 bin dekarlık alanın el değiştirmiş olmasıdır. Özellikle turizmin çok yoğun olduğu bölgelerdeki 11 bin dekarlık alanlardaki zeytinlik alanlarının el değiştirmiş olması dikkat çekicidir. Kimler hangi niyetlerle buraları satın aldı? Yasada ‘Zeytincilik sahaları daraltılamaz… zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez.’ hükmü yer alıyor. Fakat yangın ve benzeri afetler sonucu yok olan zeytin ağaçlarının ve sonrasında bu alanların akıbeti ile ilgili içtihat niteliğinde birçok farklı yargı kararı var.”

Ankara/Manisa - anka