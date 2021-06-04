Çiftçi yok parasına satıyor, vatandaş alamıyor

HATAY MİLLETVEKİLİ MEHMET GÜZELMANSUR, TARLADA YOK PARASINA SATILAN SEBZE-MEYVENİN VATANDAŞA NİYE ATEŞ PAHASINA SATILDIĞINI SORDU.

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur tarlada yok parasına satılan sebze-meyvenin vatandaşa niye ateş pahasına satıldığını sordu.

Çiftçi ürününü zararına satarken, vatandaşın pahalılıktan çıkma sebze-meyveye yöneldiğini hatırlatan Güzelmansur, “Burada bir terslik var. Tarlada 1 lira olan pazarda, markette niye 10 lira… Aracılar suçlanıyor, halciler suçlanıyor, pazarcılar suçlanıyor. Ama asıl suçlu iktidardır, iktidarın yanlış politikalarıdır” dedi. Hatay’dan kamyona yüklenen soğana İstanbul haline varana kadar ödenen otoyol, tünel ve köprü ücretlerini anlatan Güzelmansur , sadece otoyol, paralı yol, köprü maliyeti toplamda 900 TL olduğuna dikkat çekti.

Sıfırlanabilir

Halktan, üreticiden yana yapılacak bir siyasî tercihle bu maliyetlerin sıfırlanabileceğini belirten Güzelmansur, “Sebze-meyve taşıyan araçların kullandığı mazot ÖTV’den muaf tutulabilir, çiftçinin mazotu ÖTV’den muaf tutulabilir. Bu vatandaştan yana, üreticiden yana bir siyasî tercih olur. İyi olur, hayırlı olur. Ancak 20 yıllık AKP iktidarının bugüne kadar vatandaştan yana, üreticiden yana böyle bir tercihi olmadı” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi