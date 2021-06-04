"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Çiftçi yok parasına satıyor, vatandaş alamıyor

04 Haziran 2021, Cuma 22:16
HATAY MİLLETVEKİLİ MEHMET GÜZELMANSUR, TARLADA YOK PARASINA SATILAN SEBZE-MEYVENİN VATANDAŞA NİYE ATEŞ PAHASINA SATILDIĞINI SORDU.

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur tarlada yok parasına satılan sebze-meyvenin vatandaşa niye ateş pahasına satıldığını sordu.

Çiftçi ürününü zararına satarken, vatandaşın pahalılıktan çıkma sebze-meyveye yöneldiğini hatırlatan Güzelmansur, “Burada bir terslik var. Tarlada 1 lira olan pazarda, markette niye 10 lira… Aracılar suçlanıyor, halciler suçlanıyor, pazarcılar suçlanıyor. Ama asıl suçlu iktidardır, iktidarın yanlış politikalarıdır” dedi. Hatay’dan kamyona yüklenen soğana İstanbul haline varana kadar ödenen otoyol, tünel ve köprü ücretlerini anlatan Güzelmansur , sadece otoyol, paralı yol, köprü maliyeti toplamda 900 TL olduğuna dikkat çekti.

Sıfırlanabilir

Halktan, üreticiden yana yapılacak bir siyasî tercihle bu maliyetlerin sıfırlanabileceğini belirten  Güzelmansur, “Sebze-meyve taşıyan araçların kullandığı mazot ÖTV’den muaf tutulabilir, çiftçinin mazotu ÖTV’den muaf tutulabilir. Bu vatandaştan yana, üreticiden yana bir siyasî tercih olur. İyi olur, hayırlı olur. Ancak 20 yıllık AKP iktidarının bugüne kadar vatandaştan yana, üreticiden yana böyle bir tercihi olmadı” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçi yok parasına satıyor, vatandaş alamıyor

    'Belarus'a yönelik daha fazla yaptırımlar hızlıca gelecek'

    AB, aşı teklifini DTÖ'ye sundu

    KKTC'ye 'karantinasız giriş' dönemi başladı

    Hatay'daki kazada Şehit olan Necati Yatkak, dualarla uğurlandı

    Vefat sayısı 75 gün sonra tekrar 100'ün altına indi

    İşsiz ev gençliği oluştu

    Endonezya kıyılarında insanlık dramı...

    Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke konumunda

    Karneler basılı olarak da verilebilecek

    Ermenistan'ın döşediği mayın patladı: 3 Azerbaycanlı vefat etti

    '30 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı'

    'Bilimsel dayanaktan tamamen yoksun iddialar'

    Ali Koç: Keşke bugünleri yaşamasaydık

    Futbolda şike davasında verilen kararlar açıklandı

    Darbe karşıtı 'sivil hükümet' Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık haklarını geri verecek

    Kolombiya'da 9 Haziran için ''büyük protesto'' çağırısı

    LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin detaylar

    Gerçek enflasyon 4 kat fazla

    Dünyada son 24 saat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet ve erken seçim
    Ahmet Tiz

    Bir devrin sonu
    Ahmet BATTAL

    Adalet sana, ibadet bana
    Durmuş Ali İnci

    At eti yemek mi, yoksa sigara içmek mi?
    Abdil YILDIRIM

    Sarayın sahibi değilsin, emanetçisin
    Süleyman KÖSMENE

    Gölgeler, perdeler ve gerçekler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rüyâ ile gelen hidayet (3)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Kâinattaki muazzam hadiseler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.