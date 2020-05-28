Çiftçilere âcil destek verilmeli

Niğde Milletvekili Ö. Fethi Gürer, geçen hafta sonu yaşanan ani hava değişikliği sonucu zarar gören üreticilerin zararlarının tesBit edilerek desteklenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan ani hava değişikliğinin bitkisel üretime verdiği zararın bir an önce tesbit edilerek zarar gören üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Pandemi sürecinde, zarar tespitinin sadece ÇKS ve TARSİM’e kayıtlı olan çiftçiler için değil, ekim yapan ve ürünü hava değişikliğinden etkilenen bütün üreticileri kapsayacak şekilde çalışma başlatılmasının zarurî olduğunu belirten Gürer, bu konuda verdiği kanun teklifinin Meclis’in açılması ile beraber görüşülmesini istedi. Salgın nedeniyle zor günler geçiren çiftçilerin bu kez de olumsuz hava şartları sebebiyle ciddî yara aldığını söyleyen Gürer, geçtiğimiz hafta bazı bölgelerde gündüz 38-40 dereceye ulaşan hava sıcaklığının hafta sonu aniden düştüğünü ve gece sıfırın altında indiğini hatırlattı. Gürer, bu olumsuzluğun bitkisel üretime büyük ölçüde zarar verdiğini belirtti.

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ZARAR BÜYÜK

2-3 gün etkisini sürdüren aşırı soğukların fırtınayla birlikte dolu, don, kırağı gibi olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini kaydeden Gürer, Türkiye’nin pek çok bölgesinde ekili alanların tahrip olduğunu ifade etti. Ani hava değişikliğinin aşırı soğuk havanın Niğde, Konya, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Karaman ve çevresinde patates, domates, salatalık, kabak ve mısır gibi ürünlerde ciddî zarara yol açtığını belirten Gürer, çiftçilerin çiçek dökme aşamasındaki bazı meyve bahçelerinde de önemli ölçüde zarar olduğu yönünde bilgi aktardıklarını anlattı. Salgın sebebiyle çok zor günler geçirmesine rağmen üretime devam eden çiftçilerin bu kez de tabiî afete maruz kaldığını ve bundan ciddi zarar gördüğünü dile getiren Gürer, “Vakit kaybetmeden, zarar gören ekili alanların tesbit edilmesi ve zaten zor durumda olan çiftçilerin bir an önce desteklenmesi gerekir” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz