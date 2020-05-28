"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Çiftçilere âcil destek verilmeli

28 Mayıs 2020, Perşembe
Niğde Milletvekili Ö. Fethi Gürer, geçen hafta sonu yaşanan ani hava değişikliği sonucu zarar gören üreticilerin zararlarının tesBit edilerek desteklenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan ani hava değişikliğinin bitkisel üretime verdiği zararın bir an önce tesbit edilerek zarar gören üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Pandemi sürecinde, zarar tespitinin sadece ÇKS ve TARSİM’e kayıtlı olan çiftçiler için değil, ekim yapan ve ürünü hava değişikliğinden etkilenen bütün üreticileri kapsayacak şekilde çalışma başlatılmasının zarurî olduğunu belirten Gürer, bu konuda verdiği kanun teklifinin Meclis’in açılması ile beraber görüşülmesini istedi. Salgın nedeniyle zor günler geçiren çiftçilerin bu kez de olumsuz hava şartları sebebiyle ciddî yara aldığını söyleyen Gürer, geçtiğimiz hafta bazı bölgelerde gündüz 38-40 dereceye ulaşan hava sıcaklığının hafta sonu aniden düştüğünü ve gece sıfırın altında indiğini hatırlattı. Gürer, bu olumsuzluğun bitkisel üretime büyük ölçüde zarar verdiğini belirtti. 

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ZARAR BÜYÜK 

2-3 gün etkisini sürdüren aşırı soğukların fırtınayla birlikte dolu, don, kırağı gibi olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini kaydeden Gürer, Türkiye’nin pek çok bölgesinde ekili alanların tahrip olduğunu ifade etti. Ani hava değişikliğinin aşırı soğuk havanın Niğde, Konya, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Karaman ve çevresinde patates, domates, salatalık, kabak ve mısır gibi ürünlerde ciddî zarara yol açtığını belirten Gürer, çiftçilerin çiçek dökme aşamasındaki bazı meyve bahçelerinde de önemli ölçüde zarar olduğu yönünde bilgi aktardıklarını anlattı. Salgın sebebiyle çok zor günler geçirmesine rağmen üretime devam eden çiftçilerin bu kez de tabiî afete maruz kaldığını ve bundan ciddi zarar gördüğünü dile getiren Gürer, “Vakit kaybetmeden, zarar gören ekili alanların tesbit edilmesi ve zaten zor durumda olan çiftçilerin bir an önce desteklenmesi gerekir” dedi. 

Ankara - Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gündemde olan birçok seçenek var'

    Adalet ve özgürlük için ortak çağrı

    ‘İdlib ile dayanışma’ çağrısı

    Çiftçilere âcil destek verilmeli

    ABD'de ve dünyada gündem polis şiddetiyle ölen Floyd... "Nefes alamıyorum"

    Libya'dan çağrı: İnsan hakları ihlallerinin sorumluları yargılansın

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Cemaatle ibadet hasreti sona eriyor

    Çekirgeler Afrika’daki açlık tehlikesini büyütüyor

    Dört ilde yeniden korona

    Küresel ateşkes çağrıları, salgın sürecinde bile karşılık bulmadı

    'İstikrar sağlandı'

    İtalya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 33 bini aştı

    ABD Dışişleri Bakanından 'Hong Kong' açıklaması

    İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

    İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişi öldü

    Hafızalarda kara bir leke

    Mescid-i Aksa pazar günü açılıyor

    Fransız hükümeti sıtma ilacının kullanımını durdurdu

    Trump'tan sosyal medyayı kapatma tehdidi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaçıncı ibret?
    Genel

    Adalet ve özgürlük için ortak çağrı
    Cevher İLHAN

    Bayat provokasyon…
    Ahmet BATTAL

    Biz birini gözetleyelim ki…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kambur velîler ve Düğüm Babalar
    Genel

    'Gündemde olan birçok seçenek var'
    Ali FERŞADOĞLU

    Yanlış yapan imama uyulmaz; uyarılır!
    Faruk ÇAKIR

    Dertler de geride kalsa...
    Hüseyin Şahinoğlu

    Peygamberimizin (asm) duâ öğretme usûlü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.