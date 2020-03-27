"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Çiftçilere yaklaşık 2 milyar lira destek ödemesi yapılacak

27 Mart 2020, Cuma 15:19
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin hesaplarına bugün saat 18.00'den itibaren 1 milyar 987 milyon 581 bin liralık destek ödemesinin yatırılmasına başlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. 

Mazot gübre, anaç koyun keçi, hububat-baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçileri ilave desteği kapsamında toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek ödemelerinin bugün başlayacağını daha önce duyurduklarını anımsatan Pakdemirli, "Üreticilerimizin hesabına, mevcut ödemelere 106 milyon 155 bin lira daha ilave edilerek, toplamda 1 milyar 987 milyon 581 bin lira bugün saat 18.00'den sonra yatırılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

Mazot gübre desteğiyle 21 ilde 610 bin 502 üreticiye 1 milyar 196 milyon lira, anaç koyun keçi desteğiyle 80 ilde 196 bin 116 yetiştiriciye 580 milyon lira, hububat-baklagil desteğiyle 20 ilde 46 bin 820 üreticiye 164 milyon lira destek sağlanacağını bildiren Pakdemirli, dane mısır desteğiyle 7 ilde 9 bin 799 üreticiye 22 milyon lira, hayvan hastalık tazminatı kapsamında 68 ilde 686 yetiştiriciye 16,2 milyon lira ve tiftik keçilerine ilave destek çerçevesinde 3 ilde 131 yetiştiriciye 226 bin lira ödeme yapılacağını kaydetti.

AA

Etiketler: çiftçi, destek ödemesi
Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçilere yaklaşık 2 milyar lira destek ödemesi yapılacak

    Ege Üniversitesinde aşı çalışmaları başladı

    Bill Gates: Sokağa çıkma yasağı ilan edilmezse vaka sayısı artar

    Rize'nin Kendirli Beldesi karantinaya alındı

    İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dikkati elden bırakmayalım

    Çin'de yabancıların ülkeye girişi geçici olarak yasaklandı

    Bakan Pakdemirli atama tarihlerini açıkladı

    Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsün düşmanını açıkladı

    Koronavirüs akciğerlerde işte böyle gözüküyor!

    Fırat Kalkanı bölgesinde camiler dezenfekte ediliyor

    Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılınacak

    Yunanistan sınırındaki sığınmacılar salgın nedeniyle bölgeden ayrıldı

    ABD Uzay Kuvvetleri ilk roketini fırlattı

    İmamoğlu: Sokağa çıkmama konusunda daha radikal kararlar alınmalı

    KOAH hastalarına "virüs" uyarısı

    2020 YKS müfredatı açıklandı

    Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    '65 yaş ve üstü 50 bin vatandaşa gıda kolisi ulaştıracağız'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclisin tarihî sorumluluğu
    Cevher İLHAN

    Camilerde siyasetin akıbeti…
    Genel

    Meclis'e çağrı
    Ali FERŞADOĞLU

    Siz ne filmler çeviriyorsunuz yahu?
    Genel

    Terör suçu hukuki temelde netleşmeli
    Risale-i Nur'dan

    “Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı...”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tola, Demirel ve Hesna Şener
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’yi kiminle analım?
    İbrahim ERSOYLU

    Korona ve korku hissi
    Faruk ÇAKIR

    Daha iyisi mümkün

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.