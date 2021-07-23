Çiftçinin borcu 72 kat attı

2003’te 2.5 milyar lira olan çiftçilerin toplam borcu, 180 milyar liraya ulaştı.

18 yıl önce 2.5 milyar TL olan çiftçilerin toplam borcu, 180 milyar TL’yi bulurken, AKP iktidarları döneminde çiftçinin borcunun 72 kat arttığı görüldü. Borçlarını ödeyemeyen çiftçiler ise üretimden çekiliyor. Sözcü’nün haberine göre; son bir yılda 46 bin 923 çiftçi, topraklarını bırakarak tarımdan uzaklaştı. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) göre Türkiye’de çiftçi sayısı son 12 yılda yüzde 48 azaldı, 2 milyona yakın çiftçi topraktan uzaklaştı. Ayrıca, son 3 yılda 184 bin 154 tarımsal işletme de kapandı. Tarım alanları son 18 senede yüzde 12,3 azalırken, sebze bahçeleri alanı da aynı dönemde yüzde 15 küçüldü. Tarım alanında kullanılan kredilerde geri ödememe oranı da her yıl artıyor. 2004 yılında geri ödenemeyen kredilerin tutarı 210 milyon TL olarak hesaplanırken, geçen yıl 5 milyara yaklaştı.

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