Çiftçinin yeni derdi elektrik faturası

Gübre, mazot, tohum ve ilaç fiyatlarındaki artışın yanı sıra elektrik fiyatlarının büyük oranda artmasının, tarımda sulama amaçlı elektrik enerjisi kullanan üreticileri çok mağdur ediyor.

Gübre, mazot, tohum ve ilaç fiyatlarındaki artışın yanı sıra elekt- rik fiyatlarının büyük oranda artmasının, tarımsal sulama amaçlı elektrik enerjisi kullanan üreticileri çok mağdur ediyor. Aralık 2021 yılı faturaları Ocak zammı uygulanarak kesilmeye başlanmasının köylüleri perişan ediyor. Zamlı elektrik faturalarından yakınan köylüler, sadece tarımsal sulamada kullanılan değil, hanelerde kullanılan elektrik faturalarının da kabarık olduğunu söyledi. Geçen yıl 10 bin lira civarında olan tarımsal sulama elektrik faturalarının bu yıl 22-23 bin liraya çıkacağından endişelenen üreticiler, ineklerini satarak elektrik faturalarını ödemek zorunda kalacaklarını ifade etti. Aralık 2021 yılı faturaları Ocak zammı uygulanarak kesilmeye başlanmasının köylüleri perişan ettiğinin söyleyen Niğde Milletvekili Fethi Gürer de, zamlı elektrik faturalarından yakınan köylülerin, sadece tarımsal sulamada kullanılan elektrik değil, hanelerde kullanılan elektrik faturalarının kabarık olduğunu söylediklerini aktardı.

Ahırdaki ineği satıp elektrik faturası ödeyeceğiz

Kızılca Köyü Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Halit Sönmez de “Çiftçi 20-25 bin lira elektrik faturası ödeyerek tarım yapamaz. Ürününün tamamı bile elektrik faturalarına yetmez. Çiftçilerin bu zor şartlarda ayakta durması mümkün değil. Ahırdaki ineği satıp elektrik faturası ödeyeceğiz” diye konuştu. Sönmez ayrıca, “Haneler için gelen yeni yılın ilk elektrik faturaları vatandaşı fena vurdu. Tarımsal sulama sezonunda ne yapacağımızı şimdiden kara kara düşünmeye başladık. Bu şartlarda tarım yapmak oldukça zor. Geçen yıl 65 lira olan saatlik tarımsa sulama ücretinin bu yıl 120 liraya çıktı. Geçen yıl 10 bin lira civarında tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik faturası ödeyen bir çiftçinin bu yıl 22-23 bin lira aylık fatura ödeyeceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA