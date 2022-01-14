"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Çiftçinin yeni derdi elektrik faturası

14 Ocak 2022, Cuma 23:08
Gübre, mazot, tohum ve ilaç fiyatlarındaki artışın yanı sıra elektrik fiyatlarının büyük oranda artmasının, tarımda sulama amaçlı elektrik enerjisi kullanan üreticileri çok mağdur ediyor.

Gübre, mazot, tohum ve ilaç fiyatlarındaki artışın yanı sıra elekt- rik fiyatlarının büyük oranda artmasının, tarımsal sulama amaçlı elektrik enerjisi kullanan üreticileri çok mağdur ediyor. Aralık 2021 yılı faturaları Ocak zammı uygulanarak kesilmeye başlanmasının köylüleri perişan ediyor. Zamlı elektrik faturalarından yakınan köylüler, sadece tarımsal sulamada kullanılan değil, hanelerde kullanılan elektrik faturalarının da kabarık olduğunu söyledi. Geçen yıl 10 bin lira civarında olan tarımsal sulama elektrik faturalarının bu yıl 22-23 bin liraya çıkacağından endişelenen üreticiler, ineklerini satarak elektrik faturalarını ödemek zorunda kalacaklarını ifade etti. Aralık 2021 yılı faturaları Ocak zammı uygulanarak kesilmeye başlanmasının köylüleri perişan ettiğinin söyleyen Niğde Milletvekili Fethi Gürer de, zamlı elektrik faturalarından yakınan köylülerin, sadece tarımsal sulamada kullanılan elektrik değil, hanelerde kullanılan elektrik faturalarının kabarık olduğunu söylediklerini aktardı.

Ahırdaki ineği satıp elektrik faturası ödeyeceğiz

Kızılca Köyü Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Halit Sönmez de “Çiftçi 20-25 bin lira elektrik faturası ödeyerek tarım yapamaz. Ürününün tamamı bile elektrik faturalarına yetmez. Çiftçilerin bu zor şartlarda ayakta durması mümkün değil. Ahırdaki ineği satıp elektrik faturası ödeyeceğiz” diye konuştu. Sönmez ayrıca, “Haneler için gelen yeni yılın ilk elektrik faturaları vatandaşı fena vurdu. Tarımsal sulama sezonunda ne yapacağımızı şimdiden kara kara düşünmeye başladık. Bu şartlarda tarım yapmak oldukça zor. Geçen yıl 65 lira olan saatlik tarımsa sulama ücretinin bu yıl 120 liraya çıktı. Geçen yıl 10 bin lira civarında tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik faturası ödeyen bir çiftçinin bu yıl 22-23 bin lira aylık fatura ödeyeceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sicilimiz iyice bozuldu - Türkiye insan haklarında onlarca yıl geriye gitti

    Faizdeki artış durdurulamıyor

    Brüksel’de en çok Muhammed ismi verildi

    Erdoğan, Öcalan’ı meşrulaştırdı

    EYT’liler gasp edilen haklarını istiyor

    Somalı aileler 8 yıldır tazminat bekliyor

    Online eğitimde nelere dikkat edilmeli?

    İnşaat maliyetlerinde rekor artış

    Çiftçinin yeni derdi elektrik faturası

    Yayıncılar zorda

    Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz'e ''yoğun kar'' uyarısı

    Güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber paylaşıldı

    Tarım ve Orman Bakanlığı: 20 bin 843 köpek kayıt altına alındı

    Beşiktaş'ı rahatlatan galibiyet

    Kanal İstanbulla Marmara Denizi ölür

    BM'den 'Tigray' açıklaması

    Ukrayna'da bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğradı

    Kuzey Kore ABD yaptırımlarına tepki gösterdi

    Türkiye ile Ermenistan normalleşme için masada

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Evleri de mi kapatacaksınız?!
    Ahmet BATTAL

    Cemaatler özür bekliyor
    Genel

    Erdoğan, Öcalan’ı meşrulaştırdı
    Cevher İLHAN

    Uyduruk ithamlarla “cemaatleri tasfiye operasyonu!”
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Enes’in katili kim?
    Genel

    Faizdeki artış durdurulamıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Brüksel’de en çok Muhammed ismi verildi
    Genel

    EYT’liler gasp edilen haklarını istiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    İntihar, duyu ve duygularını da öldürmek caiz değil!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.