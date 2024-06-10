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10 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Çiftçiye zulmediyorlar

10 Haziran 2024, Pazartesi 14:34
TBMM Tarım Orman Köyişleri Komisyon Üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO buğday alım fiyatlarının çiftçiyi zora sokacağını ve üretimden koparacağını söyledi.

Buğdayda fiyatlar revize edilmeli

 

Çiftçileri tarlada ziyaret eden ve tepkilerini yerinde gören Gürer, tarımda uygulanan yanlış politikaların düşük alım fiyatı ile zirve yaptığını belirtti. İktidar eliyle alıma girecek TMO’nun düşük alım fiyatı yanında ürünü ayağına istediğini, tarlada alım yapmadığını belirten Gürer, “Çiftçiye tam bir zulüm anlayışı ile yaklaşıyorlar. İthal ürünle yabancı ülke çiftçisine destek oluyorlar. Yılbaşından bugüne kadar 2 milyon 880 bin ton buğday ithal etmişiz. İthalat için 700 milyon 76 bin dolar ödemişiz. 2024 yılı ilk 4 ayında 17 bin 95 ton arpa ithalatına da 3 milyon 610 bin dolar yurt dışına ödemişiz. Yabancı ülke çiftçisi ürettiği, alıp işleyip satan iktidar, kendi ülke çiftçisine maliyet altında fiyat verip canına okuyor” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz

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Çiftçi tarlasını sulayamıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Halitağlar köyünde çiftçilik yapan Tufan Uzma, mısır ektiği tarlasını sulama problemi yaşadığını, normal sulama yapamadığı için traktörlerle su çektiğini ifade etti. Sulama birliğinin yeterli su vermediğini belirten Uzma, şunları söyledi: “Yaklaşık bin dönüm tarla işlemekteyim fakat suyumuz olmadığı için 3 tane traktörle günlük su çekiyorum. Mahsulüm kuruyacak. Günlük masrafım traktörlerle beraber 15 bin liradır. Bunun altından kalkamaz olduk. 10 bin lira mazot masrafı ve borca alıyoruz bir de faiz ödüyoruz. İşçilerin 5 bin lira günlüğü, 3 işçi. Yaktığım mazot günlük 10 bin lira, suladığım yer ancak 30 dönüm. Yetişemiyorum, su istiyorum. Devlete sesleniyorum devlet sesimizi duysun. Sulama birliği bize yeterli suyu vermiyor. 700 dönüm tarlanın içinden daha suladığım 25 dönüm devletin suyundan, kanaldan. 3 tane traktörüm çalışıyor iflas ettim. Nasıl altından kalkacağım? Su istiyorum su.’’

Osmaniye - Anka

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