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21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Çilek ihracatında büyük artış

21 Nisan 2021, Çarşamba 14:07
Türkiye'nin çilek ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 333 artışla 4 milyon 307 bin dolara yükseldi. İhracatın yüzde 60'a yakını Rusya'ya gerçekleşti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, çilek üretiminde ve ihracatında Ege Bölgesi'nin öncü olduğunu belirtti.

Yüzde 60 ihracat Rusya'ya

Geçen yılın ilk çeyreğinde Türkiye'den 993 bin dolarlık çilek ihracatı yapıldığını anımsatan Uçak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021'in ilk üç ayında Türkiye geneli çilek ihracatımız, yüzde 333 artarak 4 milyon 307 bin dolara, Ege Bölgesi'nde ise yüzde 160 artışla 839 bin dolara ulaştı. Geçen senenin aynı döneminde, 15 ülkeye çilek ihraç ederken şu an ülke sayısını 29'a çıkardık. 2020 yılında 25 bin 600 ton taze çilek karşılığında, 24 milyon 590 bin dolarlık gelir elde ettik. İhracatın yüzde 60'a yakını Rusya'ya gerçekleşirken Rusya'yı Romanya, Irak ve Gürcistan takip etti. Özellikle Romanya'ya çilek ihracatında 2019'a göre yüzde 188 oranında artış yaşadık. 2021 için hedefimiz ihracatımızı 40 milyon dolara çıkarmak"

Geçen yıl, 22 bin 620 ton dondurulmuş çilek ihraç edilerek 45 milyon 423 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığını ifade eden Uçak, dondurulmuş çilek ihracatında ABD, Almanya, Kanada ve İngiltere'nin başı çektiğini söyledi.

Kurutulmuş ve yeniden tatlandırılmış çileğin de ihraç edildiğini belirten Uçak, "2020 yılında kurutulmuş çilek ihracatımız 8 milyon 327 bin dolar tutarında gerçekleşti. Kurutulmuş çileğin ortalama birim fiyatı ise 4 doların üzerinde seyretti. En fazla ihraç edildiği ülkeler ise ABD ve İngiltere oldu" bilgisini paylaştı. ​​​​​​

Etiketler: çilek, ihracat, artış
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