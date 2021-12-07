Çin modeli yoksullaşma getirir

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Türkiye’nin ekonomide Çin modelini örnek almasının yoksullaşma getireceğine dikkat çekti.

En tehlikelisi Çin modeli

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın geçtiğimiz hafta, ‘düşük faiz - düşük enflasyon’ politikasının meyvelerinin 6 ay sonra yeneceğini ileri sürmesi ve “Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz onlardan daha avantajlıyız” açıklamasını yapmasıyla Türkiye’de “Çin Modeli” tartışmaya açıldı. Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Türkiye’nin ekonomide Çin modelini örnek almasının perde arkasında Türkiye’nin eskiden olduğu kadar çok yatırım alamamasına bunun da sebebinin kurumlara güvenin olmamasından kaynaklanması olduğunu belirtti. Akyol “Öyle bir model bulunmalıydı ki hukuk, insan hakları, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı gibi şartlara bakmadan döviz getirebilmeliydi… TL’nin değerini düşürüp çok ucuza ihracat yaparak döviz getirmekten başka yol kalmamıştı. İşte Çin modeli tam da budur” dedi.

YATIRIMCIYI ÜRKÜTÜR

Akyol, yatırımcıların demokrasiye bakmadığını ancak kurum ve kuralların güvenilirliğine çok dikkat ettiğini belirterek, hükümetin bunu görmediğini aktardı. Akyol, Çin modeliyle ilgili olarak yazısında şunları kaydetti: “Çin modeli yoksullaşma getireceği gibi Türkiye’yi Batı’dan daha da uzaklaştırır, demokrasiyi ve hukuku daha da zayıflatır, yatırımcıyı büsbütün ürkütür. Türkiye’nin kuvvetler ayrılığına, güçlü kurumlara, temel hak ve hürriyetlere dayalı anayasal düzene ve kurallı piyasa ekonomisine geçmekten başka çaresi yoktur. Şaşıyorum, iktidar ilk on yılda niye başarılı, son on yılda niye geriye gidiş, bunu bile düşünmüyor!”

Haber Merkezi