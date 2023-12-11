Çocuk yoksulluğunda Türkiye ikinci sırada

UNICEF’in “Zenginliğin Ortasında Çocuk Yoksulluğu” araştırmasına göre; Türkiye çocuk yoksulluğunda AB ve OECD ülkeleri arasında Kolombiya’dan sonra ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan raporda, 2014-2021 yılları arasında Türkiye’deki çocuk yoksulluğu oranının artış gösterdiği tespiti de yer aldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) 39 ülkede yaptığı “Zenginliğin Ortasında Çocuk Yoksulluğu” araştırmasına göre, dünyada refah içinde olan zengin ülkelerdeki her beş çocuktan biri yoksulluk içinde yaşıyor. Türkiye ise çocuk yoksulluğunda AB ve OECD ülkeleri arasında Kolombiya’dan sonra ikinci sırada yer aldı.

ZENGİNLERDE DE YOKSUL VAR

Çocuk yoksulluğunun gelirle tanımlanmadığı belirtilen raporda, yeterince ısı ve beslenmenin olmadığı ve yeni elbiseye ulaşılamadığı durumların yoksulluk anlamına geldiği ifade edildi. Raporda, dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarında çocuk yoksulluğunda keskin artışlar yaşandığı kaydedildi. Yoksul bir bölgede doğan çocuğun yaşamının, zengin bir ülkede doğan çocuğa göre 8-9 yıl daha kısa olduğu vurgulandı.

EN DÜŞÜK DANİMARKA

Cumhuriyet’in haberine göre; çocuk yoksulluğu oranının en düşük olduğu ülke, çocukların yüzde 9.9’unun yoksul olduğu Danimarka oldu. Araştırmada Bulgaristan, Kolombiya, İtalya, Meksika, Romanya, İspanya ve ABD’de her dört çocuktan birinin yoksul yaşadığı tespit edildi. Raporda yer alan verilere göre 2014-2021 yılları arasında Türkiye’deki çocuk yoksulluğu oranı arttı.

Haber Merkezi