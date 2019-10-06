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6 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Deprem müstakil binalara talebi arttırdı

06 Ekim 2019, Pazar 15:28
İstanbul’da yaşanan deprem sonrası şehirde az katlı ve müstakil binalara talep artarken, satın alımlarda ve kiralamalarda özellikle 6-7 yaş ve altı konutlar tercih edilmeye başlandı.

Sektör temsilcileri, Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen depremin ardından, eski binalarda yaşayanlar başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın düşük katlı, müstakil ve yaşı düşük binalara ilgi gösterdiğini bildirdi. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, 26 Eylül’de vatandaşların deprem gerçeğiyle yüzleştiğini belirterek, “Son yaşadığımız depremden önce vatandaşlar konut alırken bu konuyla ilgili çok soru sormazlardı, ancak artık konut alıcıların ilk sorularından biri ‘Bu konut 1999 depreminden önce mi sonra mı yapıldı?’ şeklinde” dedi. Taş, 1999 yılı ve öncesinde yapılan binalarda oturanların ciddî şekilde yeni arayışa girdiğini ve mevcut konumlarından çıkmak istediğini kaydederek, “Satın alımlarda veya kiralamada vatandaşlar en çok 7 yaş ve altındaki binaları tercih ediyorlar” diye konuştu. Müstakil evlere son yıllarda artan ilginin deprem sonrası yükseldiğini dile getiren Taş, bu tarz konutların fiyatlarında son bir yılda yüzde 30’lara varan oranlarda artış yaşandığını sözlerine ekledi.

“Az katlılarda kiralık talebi yüksek”

Tuzla-Pendik Bölgesi Coldwell Banker Alesta Brokerı Emrah Pehlivanoğlu da, kendilerinde daha önce kaydı bulunan ve satılık ev arayan müşterilerinin kendilerini arayıp yüksek katlı binalarla ilgilenmediklerini söylediğini belirterek, “Bu kişiler daha az katlı yapılarda konut aradığını belirtiyor. Kiralıkta da benzer bir durum var. Artçılar devam ederse bu talep artacaktır ve kiralarda özellikle yükselmeler görebiliriz” dedi. Çekmeköy bölgesinde faaliyet gösteren Coldwell Banker Söz Gayrimenkul Danışmanı Selma Zaim de, az katlı evlerde özellikle kiralık talebinin çok fazla olduğunu belirterek, “Artık bu talebi karşılayamıyoruz. Geçen yıl 5 bin 500 civarında kiralanan evler şu an 7 bin liraya alıcı buluyor. Böyle bir arayış var fakat kiralık olarak arz yok. Satılık evlere olan talebin de zamanla artacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Bahçeşehir Bölgesi Coldwell Banker Dikey Brokerı Burak Özmutafaoğlu da, “Bölgedeki deprem hareketliliğin artması durumunda özellikle 2007 sonrasında yapılan az katlı binalara ve müstakil evlere olan talep oldukça artacaktır. Bu da fiyatları yüzde 10’a yakın yukarı çekecektir. Normalde artık yüksek veya alçak katlı binalarda kalite aynı ama insan psikolojisi bu talebi oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Kiralık konut piyasası da hareketlendi

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, son 1-2 ayda kredi faizlerinin düşmesiyle konut satışlarının ve emlakçılık sektörünün hareketlendiğini belirterek, TÜİK rakamlarına göre ipotekli satışlardaki artışın bu hareketliliğin göstergesi olduğunu söyledi. Deprem sonrası hareketliliğin bir nebze de olsun arttığını dile getiren Aşa, “Özellikle bina yaşı yüksek olan veya oturduğu konuttan sağlamlık açısından emin olamayan kimseler yeni bir eve taşınmak istiyor. Düşük katlı ve yaşı genç binalara talep arttı, ancak bu henüz ilgi düzeyinde. İlerleyen günlerde bunun alım açısından eyleme dönüşeceği kanaatindeyiz” dedi. Aşa, İstanbul’da yenilenmesi gereken ciddî bir konut stoğu bulunduğunu kaydederek, bu binalarda oturan milyonlarca vatandaşın bulunduğunu, bu kişilerin sektörü hareketlendirmesinin normal olduğunu anlattı. Kiralık konut piyasasının ise 1-2 yıldır çok hareketli olduğunu aktaran Aşa, deprem sonrası bu hareketliliğin arttığını sözlerine ekledi.

Etiketler: deprem, müstakil bina, talep
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