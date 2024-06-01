Destekler bir an önce ödenmeli

TBMM Tarım Orman Köyişleri Komisyon Üyesi ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin başta ayçiçek olmak üzere 2023 yılı ürün desteklerinin halen ödenmediğini belirterek, “Buğday taban fiyatı bazı bölgelerde hasat bitiyor olmasına rağmen daha açıklanmadı.

Her yıl başında belirlenen şeker pancarı avans fiyatı halen belli değil, yaş çay üreticisi taban fiyatla hüsrana uğradı” dedi. Geçen yıla ait buğday ve ayçiçeği destek ödemelerini halen hesaplara yatmadığını belirten Gürer, “Geçtiğimiz yıl bazı bölgelerde buğdayda ve ayçiçeğinde desteklemeler de şu ana kadar verilmemiştir. Bu da çiftçiler tarafından bizlere sürekli iletilmekte, desteklemelerin bir an önce hesaplara yatması beklenmektedir. Bir yıl önce verilen destekler, bilindiği gibi enflasyon karşısında erimiş durumdadır” şeklinde konuştu. İstanbul - Aslan Özdemir

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