Devlet açığının GSYH’ye oranı 2023'te arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin “devlet hesapları” verilerini açıkladı. Buna göre, genel devlet açığı geçen yıl 1 trilyon 272 milyar 714 milyon lira olarak tahmin edildi ve GSYH’ye oranı yüzde 4,8’e yükseldi.

2021’de söz konusu oran yüzde 2,1 düzeyinde gerçekleşmişti. Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri geçen yıl açık verirken sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2022’de yüzde 29,3’e düştü. Genel devlet toplam gelirleri geçen yıl 8 trilyon 204 milyar 943 milyon TL’ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 30,9’a yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları ise 9 trilyon 477 milyar 658 milyon TL’ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı %35,7’ye yükseldi. AA

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