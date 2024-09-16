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16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Devlet de enflasyona göre zam yapsın

16 Eylül 2024, Pazartesi 00:51
İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, Madem hep beraber acı ilaç içiyoruz, o zaman kamu da sunduğu hizmetlere zam yaparken kendi açıkladığı enflasyona uymalı” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katıldığı İstanbul Ticaret Odası Meclis toplantısında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in “Kamu iradesiyle belirlenen fiyat artışları ana trendle uyumlu olmalı” çıkışına bir destek İzmir’den geldi. İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hüseyin Cengiz, Avdagiç’in tespitinin önemli olduğunu belirterek, “Madem hep beraber acı ilaç içiyoruz, o zaman kamu da sunduğu hizmetlere zam yaparken kendi açıkladığı enflasyona uymalı” dedi. Dezenflasyon sürecine girdiğimiz bu süreçte her anlamda hassas bir dönemden geçtiğimizi belirten Cengiz, “Özel sektör ürünlerine zam yaparken TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına uyumlu artış yapıyor. Ancak kamu, özel sektörden beklediği bu uyumu kendisi de göstermek zorunda” dedi.

Üretim desteklenmeli

Ekonomim’in haberine göre, gıda enflasyonu, yavaşlayan üretim, ihracatçıların düşük kur isyanının da altını çizen İZSİAD Başkanı Cengiz, krediye erişim imkanlarının ortadan kalkması, üretim maliyetlerinin sürekli artması nedeniyle piyasalarda sıkıntı yaşandığını vurguladı. Üretim sektörleri ve ihracatçıya destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak hükümete tedbir çağrısını yineleyen Cengiz, “İşsizlikte de artış söz konusu. Sıkı para politikasını destekliyoruz ancak enflasyonla beraber ekonominin yavaşlamasını ifade eden ve artan işsizlik oranlarının da gösterdiği gibi stagflasyon riskine karşı yeni tedbirler de şart” diye konuştu.

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