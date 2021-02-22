Doğal gaz faturası 2 kat, dağıtım bedeli 3.4 kat arttı

CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2014 yılından bugüne dek inşa edilen tek adam parti devleti rejiminde “müjde verilmesine” karşın doğal gaz faturasının neredeyse 2 kat, sistem kullanım bedelinin ise 3.5 kat arttığını kaydetti. Akın, “Yurttaş kara kışta kombiyi açmaya korkuyor. Tek adam cepleri yaktı” diye konuştu.

‘MÜJDE’ FATURALARA YANSIMADI CHP’li Akın, “yurttaşı çarpan” elektrik faturasının ardından “cepleri yakan doğal gaz” faturalarıyla ilgili çalışma hazırladı. Akın’ın hazırladığı çalışma, Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili müjdenin faturalara yansımadığını, aksine faturaların vatandaşın cebini yaktığını gösterdi. Akın’ın çalışmasında şu bilgiler yer aldı: “Erdoğan’ın ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği 10 Ağustos 2014’ten bu yana doğal gaz faturaları yaklaşık 1.8 kat arttı. Ocak 2014’te 100 lira olan doğal gaz faturası, tüketim miktarı değişmeden Şubat 2021’de 176 liraya yükseldi. 10 metreküp tüketim üzerinden yapılan hesaplamaya göre kış ayında tüketilen 300 metreküp doğal gaz bedeli, Ocak 2014’te 303 lirayken Şubat 2021’de fatura 540 TL’ye yükseldi.”

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