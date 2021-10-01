Doğal gaz ithalatı yüzde 30,1 arttı

Türkiye’nin doğal gaz ithalatı Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyar 47 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Temmuz ayına ilişkin “Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu”na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 479 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 568 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 33,7 artarken, LNG ithalatı yüzde 11,8 yükseldi. Böylece toplam doğal gaz ithalatı Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyar 47 milyon metreküp oldu. Temmuzda en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 305 milyon metreküple Rusya’dan yapıldı. Rusya’yı, 633 milyon metreküple İran, 568,5 milyon metreküple Cezayir takip etti. Bu dönemde Rusya ve Cezayir’den yapılan ithalat sırasıyla yüzde 173,5 ve yüzde 46,6 artarken, İran’dan gelen gaz miktarı yüzde 4,7 azaldı. AA

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