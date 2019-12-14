Doğalgaz faturaları donduruyor

CHP’Lİ Ömer Fethi Gürer, EPDK kurul kararı sonucunda artış gösteren doğalgaz fiyatlarının vatandaşı perişan ettiğini söyledi.

Doğalgaz Fiyat artışları hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) doğalgaz fiyatlarına 30.08.2019 tarihi itibariyle yüzde 32,1 oranında zam yaptığını hatırlatan Gürer, “Örnek vermek gerekirse, aylık 500,00 TL doğalgaz tüketimi yapan daire geçen yıla oranla aynı tüketimi yapsa bile 660 TL doğalgaz faturası ödeyecek. EPDK kurul kararı sonucunda artış gösteren doğalgaz fiyatları vatandaşı perişan etti. Doğalgaza; 1 Ağustos 2018 tarihinde yüzde 9, 1 Eylül 2018 tarihinde yüzde 9, 1 Ekim 2018 tarihinde yüzde 9, 31 Temmuz 2019 tarihinde yüzde 14.9, 31 Ağustos 2019 tarihinde yüzde 14,9 zam geldi. Doğalgaza yapılan bu zamlar vatandaşın ekonomik durumuna bakıldığında, ciddi fiyat değişikliği olduğunu ortaya koyuyor. İktidar bhalkı mağdur eden düzenlemelerden vazgeçip, çözümler üretmelidir” dedi. Ankara, Fatih Karagöz

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