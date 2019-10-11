Dolar artmaya devam ediyor

Jeopolitik gelişmeler ile sert satış baskısı altında kalan yurtiçi piyasalar haftanın son gününde hareketli saatler geçiriyor. Dolar/TL kuru 5.88'in üzerini gördü.

Hafta başında ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetleri, ardından da Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası piyasalarda yaşanan hareketlilik bugün de sürüyor. Güne sakin başlayan döviz kurları öğle saatlerinde yükselişe geçti. 5.8830 ile gün içi en yüksek seviyesini gören dolar, sonrasında 5.86 seviyelerine çekildi. Dünya gazetesinin aktardığına göre, dolar/TL 5.8605 liradan alıcı buluyor. Euro/TL kuru 6.4740, İngiliz Sterlini ise 7.3740 lira seviyelerinde değerleniyor. Dün 5.90'ın üzerini test eden dolar, günü 5.81 seviyelerinden tamamlamıştı.

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