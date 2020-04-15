Dolar artmaya devam ediyor

Haftaya 6.80 lira seviyelerinden başlayan dolar gün içinde 6.90 lirayı aşarak Ağustos 2018'den sonraki en yüksek seviyelerine ulaştı.

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü trend sürüyor. Güne 6.80 lira seviyelerinden başlayan dolar gün içinde 6.90 lirayı aşarak Ağustos 2018’den sonraki en yüksek seviyelerinde olmaya devam etti.

Dünya'nın aktardığı habere göre analistler, son dönemde gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en zayıf performanslardan birini sergileyen Türk Lirası’nda satış baskısının henüz Amerikan Merkez Bankası (Fed), IMF veya başka bir uluslararası kurum ile swap hattının açılmamış olmasına bağlıyor.

Dış finansman tarafında TL’nin istediği desteği henüz bulamamış olması doların rekor değerlere çıkmasına neden oluyor.