Dolar düşüşte

Dolar/TL kuru, Kurban Bayramı tatili sonrası kısalan haftaya sert düşüşle başladı.

Dolar/TL kuru, Kurban Bayramı tatili sırasında Arjantin pesosundaki sert düşüşün diğer gelişen ülke paralarına yansıyacağı endişeleri ile sert yükseldikten sonra düştü. Salı günü 5.6355 ile temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesini gören kur, sert bir düşüş göstererek 5.55 seviyesinin altına indikten sonra kademeli olarak yükseldi. Dün 5.63 lira seviyesini gören dolar, tatil sonrası ilk işlem gününde düşüşe geçti. Dolar 5.55, euro ise 6.20 seviyesinden işlem görüyor.

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